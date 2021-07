Timea Bacsinszky appende la racchetta al chiodo. L’elvetica, 32 anni, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro in doppio con Martina Hingis ed ex numero 9 mondiale, ha ufficializzato la sua decisione con un post su Instagram.

L’addio di Timea non è una sorpresa. L’ultimo match ufficiale della vodese risale infatti al 16 settembre 2019, a Seoul, dove aveva subito una pesante sconfitta contro Kristie Ahn (6-0 6-0). Infortunatasi alla schiena, è stata poi fermata dalla pandemia quando un suo ritorno sembrava vicino. La sua carriera, frenata da diversi infortuni, parla di quattro titoli WTA in singolare e cinque in doppio. Oltre, come detto, all’argento olimpico in doppio nel 2016.