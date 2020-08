Sono tre le elvetiche nel tabellone principale dello US Open, che inizierà lunedì a New York. Si tratta di Jil Teichmann (54. WTA), Stefanie Vögele (113. WTA) e Viktorija Golubic (126. WTA). Il sorteggio ha riservato alla prima la spagnola Aliona Bolsova (103. WTA), la seconda dovrà vedersela con la greca Maria Sakkari (21. WTA), mentre la terza debutterà contro la bielorussa Vera Lapko (206. WTA). Assente Belinda Bencic (8. WTA), che ha rinunciato per evitare i rischi legati alla pandemia da coronavirus. Le prime due teste di serie sono la ceca Karolina Pliskova (3. WTA), a caccia del suo primo titolo in una prova del Grande Slam, e la statunitense Sofia Kenin (4. WTA), vittoriosa nell’Open d’Australia 2020. In campo maschile mancano Roger Federer (per il noto infortunio) e Stan Wawrinka, che ha preferito rinunciare alla trasferta negli Stati Uniti per preparare al meglio il torneo del Roland Garros. Non ci sarà neppure Rafael Nadal. Il grande favorito sarà pertanto Novak Djokovic, testa di serie numero 1 davanti all’austriaco Dominic Thiem e al russo Daniil Medvedev. Da sottolineare il ritorno dello scozzese Andy Murray (134. ATP), che si è ripreso dopo i problemi legati all’operazione dell’anca.