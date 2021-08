Nessun bis per Belinda Bencic, che in compagnia di Viktorija Golubic non è riuscita a ottenere un’altra medaglia d’oro a Tokyo 2020. Impegnate nel doppio contro le ceche Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova, le due tenniste svizzere si sono dovute così «accontentare» di un’ottima medaglia d’argento. Bencic e Golubic hanno retto bene il primo set, perso tuttavia con il risultato di 7-5. Vincendo otto degli ultimi nove game, le ceche hanno preso in mano la partita, complici le difficoltà al servizio per le svizzere: 7-5 6-1 il risultato finale.