Dopo una pausa durata oltre un anno, Roger torna a giocare. Debutta la prossima settimana a Doha. Un salto nel buio? Nessuno può rispondere con delle certezze. Abbiamo sentito Stefano Semeraro che sul fenomeno basilese nel 2018 aveva pubblicato un libro con prefazione di Gianni Clerici: «Il codice Federer».

Il campione torna in campo. L’attesa è grandissima. Soprattutto per i tanti fan che si aspettano un Roger in grado di confermarsi ai più alti livelli. Quali sono le sue impressioni?

«Non sono un profeta. Come tutti sono molto incuriosito dal suo ritorno. Un ritorno che non penso sia azzardato. Se dovessi scegliere un aggettivo, direi piuttosto ‘coraggioso’. A farcelo notare, d’altra parte, è stato Pierre Paganini, il preparatore fisico di Roger. Lui lo conosce perfettamente. Sa quali sono...