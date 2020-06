Swiss Masters for tennis in Switzerland. Questa la denominazione del torneo (montepremi 45.000 franchi) che sarà organizzato dalla famiglia Margaroli a Cadro. La data (29 giugno – 5 luglio) è ancora da confermare per un problema di comunicazione con Swiss Tennis, che avrebbe avallato l’organizzazione di un altro torneo in contemporanea a Montreux.

A Cadro dovrebbero arrivare diversi tennisti elvetici, che avevano raccolto l’invito di Luca Margaroli (il nostro Davisman), promotore dell’evento. «Un evento sul quale stiamo lavorando già da tempo - sottolinea Riccardo Margaroli (padre di Luca) - e per il quale abbiamo anche avuto una buona rispondenza. Ringrazio in particolare BancaStato, che ha capito il senso del progetto, in parte benefico».

Due i tabelloni, uno maschile ed uno femminile. «Sì - conclude Margaroli Senior - : 8 nomi figurano già nei tabelloni principali, gli altri 8 emergeranno da 4 round robin, al fine di avere due tabelloni finali di 16 giocatori. Quanto ai ticinesi, ci saranno Riccardo Maiga, Rémy Bertola e mio figlio Luca, che entreranno in scena nei round robin. Nicolas Parrizia figura tra gli ‘alternate’ o sarà testa di serie delle qualificazioni. In campo femminile tra le prime 8 avremo Susan Bandecchi. Lisa Sabino sarà in gara nel round robin. Altre ragazze rossoblù si potranno seguire nelle qualificazioni. Mi auguro che il torneo possa raccogliere anche l’interesse del pubblico, non solo dei giocatori».

