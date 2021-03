Andy Murray ha ricevuto una wild card per il Masters 1000 di Miami (22 marzo - 4 aprile). Lo scozzese si era aggiudicato questo torneo già in due occasioni, nel 2009 e nel 2013. «Siamo felici di poter riavere Andy tra noi. È un campione che ha dovuto combattere contro tanti infortuni e che ha lavorato tanto per poter tornare sul circuito ATP», ha detto James Blake, direttore del torneo. L’ex numero 1 al mondo, tre volte vincitore di prove del Grande Slam (Wimbledon 2013/2016, US Open 2012) ha dovuto fare i conti con seri problemi all’anca a partire dal 2017 e in seguito a diverse operazioni sembrava al capolinea della carriera nel 2019. Quest’anno avrebbe dovuto giocare già all’Australian Open, dove aveva pure ricevuto un invito. A causa dei problemi legati alla pandemia da coronavirus. Murray aveva però preferito restare in Europa. Da poco padre di un secondo figlio, lo scozzese può ora partire alla volta dell’America sottoponendosi alla quarantene.