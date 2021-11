Quando rivedremo Roger Federer in campo? Nell’estate del 2022, come si è augurato il basilese? O a Wimbledon, come sarebbe logico immaginare, attenendosi ai progetti del nostro fenomeno? Tante domande, senza vere risposte. L’intervista rilasciata da Roger al collega Mathieu Aeschmann sulla «Tribune de Genève» al lato pratico non aggiunge molto rispetto a quello che già sapevamo. Prima affermazione: «I medici mi hanno detto che potrò tornare a correre tranquillamente a partire da gennaio». I concetti che seguono sono naturalmente legati a parole come «speranza» e «sogno».

In sintesi, Federer si augura di poter tornare a giocare sul circuito ATP nella prossima stagione, durante il periodo estivo. E poi però aggiunge: «Sarei incredibilmente sorpreso se potessi giocare a Wimbledon». E ancora: «Il...