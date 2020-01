Non ci sarà la semifinale per Stan Wawrinka a Melbourne. Il vodese è stato battuto dal tedesco Alexander Zverev con il risultato di 1-6 6-3 6-4 6-2. Dopo il primo set vinto senza particolari difficoltà, la speranza per un risultato diverso si è fatta palpabile. Eppure il tedesco, comunque favorito, ha avuto la meglio ritrovando presto il proprio gioco e conquistando la vittoria in 2 ore e 20 minuti.