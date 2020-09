Nessun problema per Stan Wawrinka (n. 16), che si è qualificato per il secondo turno del Roland Garros sconfiggendo in tre set (6-1 6-3 6-2) lo scozzese Andy Murray, che era in gara grazie ad una wild card. Jil Teichmann (WTA 54) è invece stata eliminata in entrata. L’argoviese. si è arresa alla romena Irina-Camelia Begu (WTA 72) con il risultato di 6-4 4-6 6-3.