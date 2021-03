Stan Wawrinka (20. ATP) è stato eliminato in entrata nel torneo di Rotterdam, dove si era imposto nel 2015. Il tennista di Saint-Barthélemy è stato battuto 6-4 7-5 da Karen Chacanov (21. ATP). Il russo ha strappato a due riprese il servizio del vodese, dapprima quando si è portato sul 2-1 nel primo set, poi sul 6-5 nel secondo. Eliminato nel secondo turno all’Australian Open a Melbourne e adesso addirittura al primo in Olanda, Wawrinka tornerà in campo tra due settimane a Dubai con la speranza di riuscire finalmente a lanciare la sua nuova stagione finora deprimente. Dopo il torneo negli Emirati, l’evetico inizierà la sua preparazione per gli impegni sulla terra battuta. Come Roger, anche Stan ha rinunciato al Masters 1000 di Miami in programma a fine marzo.