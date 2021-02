L’elvetico conduceva 9-6 salvo poi perdere gli ultimi cinque punti della partita. Questo risultato improbabile ha concluso un match lungo 3 ore e 59 minuti, nel quale Stan Wawrinka è stato protagonista di troppi alti e bassi. Avanti due set a zero, Wawrinka si è fatto rimontare ma a sua volta stava conducendo una favolosa rimonta quando l’ungherese si è trovato a servire per la partita sul 5-3 nel quinto set. Con le spalle al muro, Stan Wawrinka è stato in grado di sfruttare la tensione del suo avversario dandogli (quasi) il colpo di grazia. Ma, probabilmente, il vodese non si aspettava di affrontare lo stesso tormento un quarto d’ora dopo, quando si è trovato per tre volte ad un solo un punto dalla vittoria.