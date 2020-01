Stan Wawrinka non dimenticherà mai la sua vittoria numero 300 su una superficie in duro, successo che ha colto oggi negli ottavi di finale dell’Australian Open a spese del russo e testa di serie numero 4 Daniil Medvedev. Forte come non mai, il numero due rossocrociato si è qualificato per i quarti di finale del primo Slam dell’anno chiudendo la pratica in cinque set, sullo score di 6-2 2-6 4-6 7-6 (7/2) 6-2 e dopo tre ore e 25 minuti di gioco.