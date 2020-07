Stan Wawrinka (ATP 17) non andrà all’Open degli Stati Uniti a fine agosto. Lo si deduce dal fatto che il romando non figura nella lista degli iscritti al Masters 1000 di Cincinnati, che lancerà a New York la mini-tournée americana. Stan, è uno dei quattro assenti tra i primi 40 al mondo, con Roger Federer (ATP 4), Fabio Fognini (ATP 11) - entrambi fermi per infortunio - e Gaël Monfils (ATP 9). Come il francese, Wawrinka intende privilegiare i tornei sulla terra rossa, a partire da quello di Madrid previsto dal 14 settembre.