Rimandato l’appuntamento con la vittoria per il Ticino Rugby che, nonostante una prestazione gagliarda, viene sconfitto dallo Union Jura Rugby per 44 a 12. Partita equilibrata fino alle fasi conclusive del match, quando la freschezza atletica dei giurassiani, forti di un maggior numero di sostituzioni, ha fatto la differenza. Sono tanti comunque i motivi per rimanere positivi per la squadra dell’allenatore Ronny Karlen: dall’impatto positivo dei debuttanti a una maggiore disciplina dei suoi giocatori, che hanno concesso molti meno falli rispetto alla prima partita. Ma soprattutto per poter dare il benvenuto nella famiglia rossoblu a Oliver, figlio del trequarti Andrea Pellandini.