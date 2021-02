(Aggiornato alle 09.51) Tiger Woods non è in pericolo di vita dopo il suo incidente stradale: lo hanno assicurato fonti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles, raccontando che quando è stato estratto dall’auto il campione era vigile. Il golfista statunitense avrebbe anche chiesto di chiamare uno dei suoi assistenti per recuperare i suoi effetti personali.

Dal canto loro, rappresentanti della polizia e dei soccorsi hanno reso noto nel corso di una conferenza stampa che non c’è alcuna prova che lo stato di Tiger Woods fosse alterato al momento dell’incidente, né che ci sia stato un impedimento. Durante l’incontro con i media è stato ribadito come la causa sembra essere stata l’eccessiva velocità che ha fatto sbandare l’auto, finita dall’altra parte della carreggiata e poi fuori strada.

Tiger Woods «è sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza di ospedale» dopo aver subito lesioni multiple alle gambe nell’incidente stradale di ieri: lo hanno reso noto in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter il suo team di medici e la TGR Foundation. Il campione di golf, prosegue il messaggio, ha subito «una lunga procedura chirurgica alla parte inferiore della gamba destra e alla caviglia destra». In particolare, Woods ha riportato fratture alla tibia e al perone, oltre che al piede e alla caviglia. «Ringraziamo tutti per l’enorme sostegno ed i messaggi ricevuti in questo difficile periodo», sottolinea il messaggio