Un video di Tiger Woods che si allena, il primo dello statunitense con una mazza da golf in mano nove mesi dopo il suo incidente d'auto in California, è stato pubblicato sul suo account Twitter ufficiale. L'unico commento sul video è: «Progressi in corso».

La tempistica del video non è sorprendente: la Tiger Woods Foundation (TGR Foundation) ha appena celebrato il suo 25. anniversario il 18 novembre, e un torneo di beneficenza che sta organizzando alle Bahamas, l'Hero World Challenge, è previsto per i primi di dicembre con 20 dei migliori giocatori del mondo, tra cui i connazionali Collin Morikawa, Justin Thomas e Bryson deChambeau.

Il 45enne ex numero uno del mondo ha subito la frattura della gamba destra. La stessa protetta da una calzamaglia scura nel filmato mostrato domenica durante l’allenamento. Ma ciò non gli impedisce di colpire la palla correttamente.

Dopo tre settimane in ospedale, Woods era tornato nella sua abitazione in Florida dove aveva continuato il suo recupero. In 25 anni di carriera, Tiger Woods si è risollevato da (quasi) tutti gli infortuni di cui è stato vittima, compresi i molteplici interventi chirurgici al ginocchio e alla schiena, tra cui un’artrodesi, che è una dolorosa tecnica chirurgica che permette di unire ossa presenti nel tratto lombare della colonna vertebrale per stabilizzarla in modo da ridurre dolori o deformità.