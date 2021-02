(Aggiornato al 24 febbraio) Tiger Woods è stato trasportato in ospedale in seguito all’incidente automobilistico nei pressi di Los Angeles, nel quale la star del golf ha riportato delle ferite. Lo twitta il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Secondo quanto riporta Tmz, Tiger Woods è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes intorno alle 7.22 del mattino. La vettura sui cui Woods viaggiava si è capovolta e il grande golfista è stato estratto con delle cesoie dai vigili del fuoco. Tiger Woods ha riportato molteplici fratture alle gambe ed è attualmente sotto i ferri, ha detto l’agente del campione di golf, Mark Steinberg. Secondo il Los Angeles Times, che cita alcune fonti della polizia, Tiger Woods andava a velocità elevata a bordo della sua vettura, un suv Genesis GV80. Il campione avrebbe perso il controllo dell’auto, che si sarebbe poi capovolta più volte. Fonti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles hanno assicurato che Woods non è in pericolo di vita ed hanno spiegato che quando è stato estratto dall’auto il campione era vigile e avrebbe anche chiesto di chiamare uno dei suoi assistenti per recuperare i suoi effetti personali.