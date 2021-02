Tim Heed è uno specialista degli overtime, ma una cosa così, confessa, non gli era mai capitata. In stagione ne aveva già decisi tre, di supplementari. Per il quarto, però, si è proprio superato, andando a segno ad un decimo di secondo dalla sirena con un tocco di rapina nello slot. Il tempo di un respiro. Nella testa dei due allenatori, probabilmente, stava già prendendo forma la lista dei rigoristi. «È stato pazzesco», ci dice il difensore svedese. «Sapevo che il cronometro stava correndo in fretta, me lo hanno pure urlato dalla panchina quando ho preso il disco per l’ultima azione, ma sentivo che avremmo potuto segnare. Ci siamo creati tante occasioni e dovevamo crederci ancora: ne sarebbe bastata una sola per vincere e con un po’ di fortuna il gol è arrivato. Io mi sono semplicemente trovato...