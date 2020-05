L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live ( QUI TUTTE LE PUNTATE ). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, lo storico titolo mondiale conquistato nella classe 125 dal pilota svizzero Tom Lüthi. Riviviamo quel successo emozionante, suggellato nel Gran Premio di Valencia corso il 6 novembre del 2005, grazie all’articolo di Alessandro Tamburini, presente in Spagna per l’occasione.

Considerando Roger Federer un campione del mondo, Thomas Lüthi va a comporre per i colori rossocrociati un poker d'assi eccezionale, unitamente al Re del tennis, a Stéphane Lambiel ed a Simone Niggli-Luder. Un quartetto delle meraviglie che è pure una carta da visita importante per la Svizzera, che esporta in tutto il mondo il suo nome, in positivo, soprattutto grazie allo sport. E proprio a Valencia, dove Alinghi funge da punto di riferimento per l'America's Cup del 2007, Thomas Lüthi ha vinto con pieno merito il Motomondiale 125. Un successo meritato per un ragazzo semplice, modesto, sempre disponibile con stampa, addetti ai lavori e tifosi, che in Spagna sono accorsi a centinaia per sostenerlo. L'immagine della Svizzera vincente e pulita, della Svizzera umile (perché Tom viene dalla profonda campagna bernese da una famiglia sobria, che incarna l'antico spirito elvetico della fattoria) è veicolata nel mondo dai nostri moschettieri con eccezionale efficacia, la stessa che l'intero paese deve saper dimostrare anche in altri campi. Dal 1955 è proibito correre in Svizzera sui circuiti chiusi (posto ideale dove sprigionare la propria passione per la velocità) e mezzo secolo dopo questa legge antidiluviana non è ancora stata modificata, nonostante i dibattiti sui rally e la sicurezza sulle strade aperte siano all'ordine del giorno.

Lüthi col suo iride magari riuscirà dove nemmeno Peter Sauber con 12 anni in F1 è stato capace, ovvero a far cambiare una legge che dà ulteriore spessore al suo titolo, costruito con un lungo apprendistato all'estero e grazie ad un bravissimo Team Manager elvetico, Daniel Epp, che ha dovuto cercare fortuna nella Repubblica Ceca.

Con il Team Elit Tom correrà ancora tre anni, in 125cc da campione del mondo una stagione, quindi due in 250cc per capire se si potrà tentare il salto nel 2009 nella MotoGp.

Una strada ancora lunga che il Team ha voluto pianificare attentamente, come la stagione appena finita che è stata vincente fin dalle scelte dell'autunno scorso quando a fianco di Tom sono arrivate figure fondamentali come Sepp Schlögl (ex tecnico di Mang e Waldmann) e Andy Ibbot, il maestro di guida che ha aiutato Tom a limare millesimo dopo millesimo su ogni circuito.

Una squadra che ha aiutato Tom a superare al meglio il momento più delicato della stagione, quello della svolta, quando soli 5 giorni dopo la tremenda caduta di Motegi Lüthi è risalito sulla sua Honda ed ha vinto da gran campione a Sepang.

Quello è stato il marchio del campione, del numero uno, del centauro che ammalia le folle per la forza che i motociclisti hanno di risalire sulla sella pochi giorni dopo aver rischiato la vita. Risalire non solo per correre, ma addirittura per vincere, come in una fiaba, con un personaggio, Thomas, che sembra il principe azzurro dei sogni di ogni ragazzina o, forse, soprattutto il figlio ideale di ogni madre.

Intanto, però, ce lo coccoliamo un po' tutti, con gli occhi emozionati per la sua cavalcata vincente partita a marzo e chiusasi ieri. E con la consapevolezza che il suo enorme talento potrà portarlo un giorno ad imitare i grandi come Taveri (tre mondiali tra il '62 ed il '66) e Dörflinger (4 iridi). Scacco matto Tom! Ed ora avanti coi sogni per altre, emozionanti, stagioni.

