Tony Martin lascia dopo i Mondiali

Il tedesco Tony Martin (36 anni) metterà fine alle sua carriera dopo i mondiali. Ad annunciarlo è stata la sua squadra, la Jumbo-Visma. Martin è stato quattro volte campione del mondo nella corsa a cronometro. In quattordici stagioni come professionista, il tedesco ha festeggiato 67 successi tra i quali 5 tappe del Tour de France e la Parigi-Nizza nel 2011.

Quest’anno Martin aveva dovuto dare forfait in occasione della Grande Boucle dopo tre cadute gravi in undici giorni. In particolare, era stato vittima del cartello brandito da una spettatrice in occasione della prima tappa in Bretagna.