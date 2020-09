L’impresa è servita. Ha i colori dell’iride e si è materializzata sulla pista dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sede d’arrivo della prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo. Una prova che Filippo Ganna ha dominato, spodestando dal trono Rohan Dennis. Il fuoriclasse australiano aveva indossato la maglia di campione del mondo nel 2018 e nel 2019 e a Imola sognava di calare il tris mondiale. Non c’è stato verso.

Mai un azzurro così in alto

Mai un corridore azzurro era arrivato sul gradino più alto del podio nella sfida iridata contro il tempo: due, Andrea Chiurato nel 1994 e Adriano Malori nel 2015, si erano messi al collo l’argento, lo stesso Ganna l’anno scorso era riuscito a trovare spazio sul gradino più basso del podio, preceduto dall’australiano Dennis e dall’astro nascente belga Remco Evenepoel, quest’anno assente perché convalescente. Dennis a Imola voleva confermarsi, per entrare nella storia, invece è risultato nettamente meno veloce di «Top Ganna», accusando quasi 40’’ di ritardo. Anche le altre due medaglie, quella d’argento del belga Wout Van Aert e di bronzo dello svizzero Stefan Küng, hanno accusato ritardi notevoli.

Ganna, insomma, ha tenuto fede alle attese: è stato una vera e propria locomotiva, macinando chilometri a velocità supersonica e alla fine facendo registrare - con il tempo di 35’54’’10 - la media di 53 km/h sui 31,7 km del tracciato emiliano. Già all’intertempo, l’azzurro era stato il più veloce, in 18’05’’69, con Dennis a 20’’43 e il gallese Geraint Thomas a 35’’42, mentre Van Aert era addirittura sesto, con un ritardo di 46’’30, preceduto dall’olandese Tom Dumoulin a 45’’47. Il «tulipano» vincitore del Giro d’Italia 2017 è poi sprofondato al decimo posto, con un ritardo di 1’14’’06, anche per via di una clamorosa sbandata in curva che gli ha fatto perdere diversi secondi preziosi e un ritmo mai comunque all’altezza della sua fama.

Ganna, al contrario, è letteralmente scivolato su un asfalto che sembrava per lui di seta e non ha mai mostrato segni di cedimento, confessando all’arrivo di «essere riuscito a tenere a freno la pressione». In ogni caso, il piemontese di Verbania ha «coronato un sogno». Aveva dimostrato di essere in condizione già alla Tirreno-Adriatico, vincendo l’ultima frazione della «Corsa dei Due mari», una cronometro a San Benedetto del Tronto.

La felicità di Stefan

Spesso sfortunato nelle cronometro iridate, il ventiseienne Stefan Küng può abbozzare (finalmente) un sorriso dopo tanta amarezza. Merito, come detto, del bronzo conquistato a Imola. L’anno scorso, il turgoviese era salito sullo stesso gradino del podio ma nella prova in linea. Poche settimane fa, si era laureato campione d’Europa. Aveva lasciato il Tour de France a pochi giorni dall’arrivo a Parigi per preparare al meglio questa prova. La sua scelta, va da sé, ha dato i frutti sperati.

«Quando vieni superato dai migliori non puoi fare altro che accettarlo» ha spiegato a caldo l’elvetico. «Io, in ogni caso, ho dato tutto. Sono felice , davvero, di questo bronzo. Ho fatto il possibile per vincere. La medaglia, direi, è una ricompensa per tutto il lavoro svolto in preparazione». Küng si è guadagnato il terzo posto con un finale importante. Era quarto a metà gara: «C’era un vento molto forte nella prima parte del percorso, bisognava spingere» ha aggiunto. «Sapevo che, alla fine, sarebbe stata questione di pochi secondi con Van Aert. Al traguardo ho visto che ero dietro, temevo di non avere chance per le medaglie ma poi Dennis ha perso terreno». Quanto alla scelta di salutare anzitempo il Tour de France, Küng ha spiegato: «In una stagione, diciamo così, normale mai e poi mai avrei abbandonato il Tour de France. Detto ciò, guardando la medaglia al collo credo di avere fatto la scelta giusta». Oggi, intanto, ci sarà la prova in linea femminile. Domani quella maschile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata