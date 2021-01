Il Lugano ha avuto vita facile oggi a Cornaredo. Impegnati in amichevole contro il Chiasso, reduce dal ritiro pre campionato in Italia, i bianconeri hanno vinto 3-0 grazie alle reti di Maric, Ardaiz e Centinaro. Sul fronte acquisti, la squadra di Maurizio Jacobacci attende l’ufficialità per l’oramai ex Kriens Abubakar.