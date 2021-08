Tsimanouskaya è arrivata ieri sera in Polonia, che le ha concesso il visto umanitario, via Vienna dopo essere decollata ieri mattina da Tokyo. E mentre era ancora in viaggio un’altra atleta sua connazionale, Jana Maximova, ha dichiarato di non voler fare rientro in Bielorussia insieme al marito, lo sportivo di atletica leggera Andrej Kravtschenko, e di voler chiedere asilo in Germania, a quanto riporta Bild. «Abbiamo deciso di non tornare in Bielorussia. Purtroppo oggi lì non si perde solo la libertà ma anche la vita» ha scritto su Instagram Maximova, che al momento si trova già in Germania. Il marito di Maximova, tra l’altro, fa parte del gruppo di 400 atleti che, dopo le elezioni presidenziali del 2020, avevano firmato una lettera aperta in cui veniva criticata la violenza usata dalla polizia per reprimere le proteste di piazza. Una presa di posizione che lo mette ulteriormente a rischio alla luce di un possibile giro di vite del regime di Lukashenko nei confronti degli atleti non allineati. E sembra abbastanza scontata la concessione dell’asilo da parte della Germania che ha già espresso due giorni fa una posizione chiara sulla vicenda di Tsimanouskaya per bocca della portavoce del ministero degli Esteri di Berlino Maria Adebahr . «Condanniamo al massimo le prepotenze, le persecuzioni e le intimidazioni», ha affermato la portavoce appellandosi alle autorità bielorusse perché «rispettino i diritti fondamentali» e ricordando il pacchetto di sanzioni varato dall’UE per le «pesanti violazioni dei diritti umani in Bielorussia».