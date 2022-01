Rimane stregata, forse anche qualcosa in più, Montreux per la SAM Massagno. Per il secondo anno consecutivo, il terzo negli ultimi quattro, la Spinelli ha visto infrangersi i sogni di gloria all’ultimo atto della SBL Cup. Questa volta è toccato a Friburgo festeggiare ai danni dei ticinesi, sconfitti onorevolmente nelle altre occasioni, ma carichi di rammarichi a questo giro, con quel +9 che a 120 secondi dalla sirena del 40’ sembrava aprire le porte del paradiso. E invece si è rivelato anticamera di un altro inferno sportivo. Al 38’ il tabellone recitava 65-56 per il Massagno. Cinque minuti dopo, in un overtime agguantato all’ultimo dai burgundi, si leggeva 67-82 per l’Olympic. Uno squassante parziale di 2-26 figlio non solo della capacità di non morire mai dei campioni svizzeri, ma anche dell’improvvisa...