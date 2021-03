LUBIANA

Il giorno dopo la sconfitta contro la Croazia, la selezione di Mauro Lustrinelli è andata a visitare il Castello di Lubiana. Per ricaricare le batterie in vista della sfida da dentro o fuori contro il Portogallo, certamente, ma anche per un altro motivo. Simbolo medievale e struttura difensiva, la costruzione che sovrasta la capitale slovena è intrinseca di elementi legati alla battaglia. E questa sera, allo stadio Stožice, una battaglia è proprio ciò che attenderà i rossocrociati: «Abbiamo fatto tutto il possibile per essere qui oggi a giocarcela - ci confida il tecnico ticinese -. Adesso siamo pronti a lottare, con l’intento di essere gli artefici del nostro destino».

Niente firme a priori

Prima dell’inizio della rassegna continentale, in molti avevano ipotizzato una Svizzera già eliminata giunti a questo stadio della competizione. Invece, ad una giornata dal termine della fase a gironi, i rossocrociati sono ancora in piena lotta. Lustrinelli, avrebbe firmato per trovarsi in questa situazione? «No, macché! - ci risponde scherzosamente -. Non firmerei mai, altrimenti che gusto c’è. Le partite è bello giocarle, così come è giusto accettarne l’esito, sfruttandolo per crescere. Prendiamo la sconfitta contro la Croazia. Certamente non ci ha aiutato in questo nostro cammino, almeno in termini di classifica, ma è stata utile alla squadra sotto altri punti di vista. Ci ha rafforzato, perché ci ha permesso di progredire».

Il futuro a portata di mano

Stasera, nella capitale slovena, gli elvetici avranno la possibilità di decidere il loro futuro. Con un successo infatti, sarebbero matematicamente certi di volare in Slovenia o Ungheria a fine maggio, per la fase ad eliminazione diretta: «L’UEFA ci ha confermato che è questo il caso, e questo ci permette di avere un obiettivo chiaro e preciso in testa: vincere per fugare ogni dubbio - afferma «Lustrigol» -. Abbiamo tutto nelle nostre mani, non dobbiamo attendere né metterci a sperare in un esito a nostro favore nella sfida tra Croazia ed Inghilterra. Questo è un grande vantaggio, che ci deve dare ulteriore motivazione. Non era inoltre scontato, in un gruppo così forte ed equilibrato».

Segnare al Portogallo

Di fronte, la selezione rossocrociata si troverà però la formazione più in palla del gruppo D. Un Portogallo che fin qui si è sbarazzato di Croazia e Inghilterra, senza concedere neanche una rete. Lustrinelli ci fa l’identikit dei lusitani: «Quella portoghese secondo me è una delle rappresentative più forti presenti a questo torneo. Sono estremamente tecnici e le loro dinamiche di gioco sono efficaci ed eleganti. Senza contare che, a tutto ciò, aggiungono molta solidità in fase difensiva, come testimoniano le zero reti incassate fin qui. Ma anche noi abbiamo delle qualità e le conosciamo bene. Dovremo sfruttarle al meglio». Qualità che però, in fase realizzativa, faticano ad emergere... «Centrocampisti ed attaccanti non devono fossilizzarsi sulle difficoltà avute fin qui. Devono rimanere sereni e concentrarsi sulle cose semplici. Le reti arriveranno di conseguenza» chiosa il 45.enne ticinese.

Svizzeri «ammazzagrandi»

Il recente passato ci parla di una Svizzera U21 in grado di giocare alcune delle sue migliori partite proprio contro le cosiddette «big». Tra qualificazioni e fase a gironi, gli elvetici si sono concessi il lusso di battere Francia e Inghilterra, due delle migliori rappresentative d’Europa. E stasera, la speranza è quella di ripetersi contro il Portogallo: «Come Svizzera abbiamo sempre fatto fatica ad affrontare le squadre del nostro livello, e uno dei miei obiettivi era quello di cambiare questa tendenza - ci spiega il bellinzonese -. Durante le qualificazioni abbiamo sempre dimostrato di riuscire ad ottenere le vittorie necessarie, contro squadre ritenute di caratura inferiore, come Georgia, Slovacchia e Azerbaigian. Ma ti posso garantire che – nonostante poi ci siamo imposti – quei match non sono mai stati semplici. La squadra ha però dimostrato di saper soffrire, per poi trovare la giocata giusta per cogliere i tre punti. Ed è una lezione utile anche contro le “big”. Contro l’Inghilterra, ad esempio, è andata in questo modo. Abbiamo proposto il nostro gioco, in alcuni momenti abbiamo anche un pochino sofferto, e poi abbiamo trovato lo spunto vincente. Lo stesso dovrà accadere stasera».

©CdT.ch - Riproduzione riservata