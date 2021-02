Domani pomeriggio alle 13, nella «bolla» di Tbilisi, la Svizzera del basket si gioca una storica qualificazione ad Euro 2022 contro la Finlandia. Una sorta di spareggio: vietato perdere. Con un successo di +6, invece, il biglietto è assicurato. Domenica, poi, gli elvetici affronteranno la Serbia, già battuta in novembre. Il tutto senza Patrick Baldassarre, vittima della COVID-19.

«Chiamami quando vuoi, tanto sono bloccato in casa». Già. In Georgia, la Svizzera dovrà inseguire il sogno europeo senza uno dei suoi giocatori più preziosi, Patrick Baldassarre. Colpa del coronavirus, che si è fatto largo nello spogliatoio di Ferrara, la squadra di Serie A2 in cui milita l’italo-vallesano. «Farò il tifo a distanza», ci racconta il 34.enne tra un colpo di tosse e l’altro.

Come stai, innanzitutto?«Inizio...