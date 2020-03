Il mondo del basket è in lutto per la morte di Borislav Stankovic, ex segretario generale della FIBA, deceduto a Belgrado all’età di 94 anni. Ex giocatore, allenatore e dirigente, è stato uno degli uomini più importanti della pallacanestro internazionale. Da giocatore ha militato nella Stella Rossa, nello Zeleznicar e nel Partizan. Con la Jugoslavia ha disputato i primi Mondiali del 1950 in Argentina, segnando il primo canestro nella storia del torneo. Nei panni di coach ha guidato l’OKK Belgrado e Cantù (1966-69). Quale numero uno della federazione internazionale, carica ricoperta tra il 1976 e il 2002, ha favorito il riavvicinamento tra la stessa FIBA e l’NBA, concretizzatosi nel 1992 con la partecipazione del Dream Team USA alle Olimpiadi di Barcellona.