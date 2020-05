Come riportato da diversi media d’oltralpe, l’ex sprinter svizzero Stefan Burkart è morto in seguito a una grave malattia. Aveva 62 anni. In carriera ha partecipato a due edizioni delle Olimpiadi (Barcellona 1992 e Atlanta 1996), a un Mondiale e a tre Europei. Ha detenuto il record nazionale del 100 metri (10’’32) e dei 60 metri (6’61’’). Nel 2002, a 44 anni, è nuovamente salito sul podio dei campionati svizzeri cogliendo il bronzo nei 60 metri. Burkart ha avuto successo anche come frenatore nel bob e come allenatore, sia nell’atletica leggera, sia sulle piste ghiacciate. Ha aiutato medagliati olimpici quali Martin Annen, Gregor Stähli e Alex Baumann. La moglie di Burkart, Helen (nata Barnett), ha ottenuto il quarto posto ai Giochi di Los Angeles del 1984 con la staffetta britannica della 4x400. Il loro figlio Nishan è un calciatore di talento. Attaccante di 20 anni, si è formato nel Manchester United e spera ora di fare il salto in Bundesliga con il Friburgo.