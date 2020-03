Giusto così. Ajla Del Ponte, 23 anni, è quasi sollevata: «Sì, lo sono» afferma la velocista. «Per noi atleti era importante che il Comitato olimpico facesse un passo ed era importante che lo facesse ora». Rientrata dall’Olanda, dove si allena, in Ticino, Ajla si è adattata alla nuova (e temporanea) vita. «Fa strano pensare ai sacrifici, al fatto di aver rinunciato ad un semestre universitario per le Olimpiadi, e ritrovarsi senza i Giochi. Ma c’è un’emergenza mondiale e la priorità, ora, va alla salute. Io sto bene, i miei anche. Conta questo».

Allenarsi, ultimamente, è stato complicato. «Tuttavia, rispetto a sport come il calcio o l’hockey noi dell’atletica non abbiamo bisogno di vicinanza o spirito di squadra. Per dire: possiamo allenare la staffetta anche a distanza».