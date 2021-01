Ajla Del Ponte è in grande forma. Nel meeting indoor di Düsseldorf la ticinese ha chiuso al 2. posto nella finale correndo in 7’’16 e cedendo il passo solo alla britannica Dina Asher-Smith (7’’12). La sprinter allenata da Laurent Meuwly ha migliorato di un centesimo il proprio personale. Venerdì, a Karlsruhe , la Del Ponte aveva terminato in 7’’17 ottenendo il limite per gli Europei che avranno luogo in marzo a Torun, in Polonia.