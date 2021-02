Ajla Del Ponte non è riuscita a migliorare il suo primato sui 60 m. La ticinese, che sabato scorso a Metz aveva corso in 7’’14, a Liévin anche a causa di una partenza un po’ lenta, si è dovuta accontentare di un discreto 7’’23. Per Ajla solo il quarto posto nella finale vinta in 7’’10 dall’americana Javianne Oliver. Da sottolineare anche il 5. posto (suo secondo miglior crono indoor) di Lore Hoffmann negli 800 m in 2’02’’15.