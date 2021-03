Il Consiglio di Stato ha incontrato oggi a Palazzo delle Orsoline la sportiva ticinese Ajla Del Ponte, allo scopo di congratularsi per la medaglia d’oro europea di atletica leggera conquistata nelle scorse settimane dalla velocista valmaggese. Il Governo ha infatti espresso alla 24.enne le proprie felicitazioni per la vittoria del titolo indoor sui 60 metri, ai recenti Campionati europei indoor organizzati a Torun, in Polonia.