Dopo il successo e le grandi emozioni incamerate al Galà dei Castelli a Bellinzona, Ajla Del Ponte è tornata sotto i riflettori in Diamond League. A differenza delle ultime uscite, a Roma la sprinter si è però ritrovata a sfidare delle autentiche prime attrici della disciplina. La ticinese ha chiuso i 100 m al quarto posto, confermando ad ogni modo gli ottimi tempi registrati in questa magica estate. Il cronometro si è infatti fermato a 11’’19. A vincere (dominare meglio) è stata la giamaicana Elaine Thompson-Herah, che ha chiuso in 10’84’’ e firmato così la miglior prestazione stagionale. Dietro di lei Hobbs (11’’12) e Talou (11’14’’). Prima dei 100 m a scrivere la storia era tuttavia stato lo svedese Armand Duplantis, autore nel salto con l’asta del record del mondo outdoor: 6 metri e 15.