Prosegue il magico 2020 di Ajla Del Ponte. Dopo i due grandi successi internazionali ottenuti in Diamond League, dopo il titolo nazionale conquistato venerdì scorso, stasera la velocista dell’US Ascona si è aggiudicata la gara dei 100 metri al Galà dei Castelli di Bellinzona, in quello che qualche giorno fa aveva definito il suo «meeting preferito». Davanti al suo pubblico (1.000 gli spettatori ammessi), Ajla ha chiuso con un tempo di 11’’18 davanti alle britanniche Awuah (11’’33) e Hunt (11’’41’).

Ajla si è presentata con un grande sorriso davanti ai microfoni: «Sono contenta, non capita tutti i giorni di gareggiare davanti ad amici e parenti. C’erano anche i miei primi allenatori, persone che hanno contribuito alla mia crescita». Giovedì Del Ponte sarà in gara al Golden Gala di Roma: «Dopo un’estate impegnativa gli acciacchi cominciano a farsi sentire, ma grazie all’energia immagazzinata stasera in Ticino sono pronta per un’altra bella gara».