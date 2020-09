Posto d’onore per Ajla Del Ponte nella gara sulla distanza ibrida dei 150 metri al meeting di Ostrava. L’atleta ticinese, che ha chiuso in 16’’74, ha ceduto il passo soltanto all’olandese Dafne Schippers, impostasi in 16’’56. Meno performanti le altre elvetiche presenti nella Repubblica Ceca. Nei 300 m ostacoli (pure distanza ibrida), Lea Sprunger (39’’54) ha concesso oltre un secondo all’olandese Femke Bol (38’’55). Nell’asta solo il 4. posto per Angelica Moser, fermatasi a 4,34 metri.