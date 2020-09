Era la grande favorita. Sta vivendo un momento magico. E infatti non ha tradito le attese. Ajla Del Ponte ha conquistato il suo primo titolo nazionale agli assoluti di Basilea, dominando la finale dei 100 metri in 11’’27. Lontanissima la seconda classificata, Cynthia Reinle, staccata di 38 centesimi. «Sono molto felice, ora posso pensare al Gala dei Castelli», ha detto la sprinter ticinese dando l’appuntamento al meeting bellinzonese di martedì prossimo.

Ha invece dovuto accontentarsi dell’argento Irene Pusterla, seconda nel salto triplo. Un risultato certamente importante ma anche beffardo per la rappresentante della Vigor Ligornetto, classe 1988, primatista nazionale nel lungo. Quel suo 12,95 m ottenuto al terzo tentativo le ha permesso di rimanere a lungo in testa alla classifica. Con un ultimo balzo di 13,01 m, però, la 21.enne Alina Tobler dell’LC Brühl le ha strappato l’oro dal collo.

Ha invece conquistato due preziosi bronzi, uno in fila all’altro, il lanciatore dell’US Ascona Gian Vetterli. Nel tardo pomeriggio il ventenne è arrivato terzo nella gara del peso grazie al 15,45 m registrato al primo lancio. Troppo lontani i migliori (17,63 per Stefan Wieland, 17,61 per Gregori Ott) per ambire a un gradino più alto del podio. In serata Vetterli si è poi ripetuto nel disco con un lancio di 47,21 m al quarto tentativo. Stavolta si è imposto proprio Ott (54,33 m) davanti ad Alexander Heid (51,06).