Ajla Del Ponte ha vinto i 100 metri al Memorial Ireny Szewinskiej di Bydgoszczy, in Polonia. Dopo aver primeggiato nelle qualificazioni in 11’’35, in finale la ticinese ha corso in 11’’18 precedendo la padrona di casa Ewa Swoboda (11’’24) e la tedesca Rebekka Haase (11’’30). Domenica Ajla sarà di nuovo protagonista in Diamond League a Stoccolma.