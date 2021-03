Ajla Del Ponte disputerà la finale dei 60 m agli Europei indoor di Torun oggi alle 18.46. La ticinese, pupilla del coach Laurent Meuwly si è aggiudicata la semifinale in 7’’19 e si candida addirittura per la medaglia d’oro. Suo infatti il miglior tempo delle semifinali davanti alla francese Carolle Zahi (7’’21) e alla finlandese Lotta Kemppinen (7’’24). Solo il 5. tempo per la tedesca Amelie-Sophie Lederer (7’’12 in stagione). La sangallese Salomé Kora è invece stata eliminata.