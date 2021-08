Niente medaglia per la staffetta 4x100 m femminile ai Giochi di Tokyo. Ajla Del Ponte e compagne (Riccarda Dietsche, Mujinga Kambundji e Salomé Kora) hanno chiuso la finale al quarto posto in 42’’08. Un tempo superiore al record svizzero (42’’05) stabilito in semifinale. Sulla prestazione delle elvetiche ha inciso un ultimo passaggio di testimone imperfetto. L’oro è andato alla Giamaica, seguita da Stati Uniti (argento) e Gran Bretagna (bronzo).