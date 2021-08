Due giorni dopo Athletissima, dove avevano corso rispettivamente in 10’’96 e 11’’01, la ticinese e la bernese sono apparse un po’ sottotono. Così come le loro avversarie. Vincitrice in 10’’72, la giamaicana Elaine Thompson-Herah, cinque volte campionessa olimpica, è anche lei andata sensibilmente meno veloce che a La Pontaise, stabilendo comunque il record del meeting e fornendo nuovamente una prestazione di alto livello. Sulla carta, le svizzere avevano i mezzi per giocarsi il podio. Il terzo posto è andato alla britannica Dina Asher-Smith, campionessa del mondo in carica dei 200 m, in 11’’06.