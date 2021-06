Mujinga Kambundji ha vinto il titolo nazionale dei 100 m precedendo di un soffio Ajla Del Ponte. A Langenthal, la bernese ha corso in 11’’05, la ticinese in 11’’07. Un tempo che regala ad Ajla la qualificazione per i Giochi di Tokyo e che equivale al suo nuovo primato personale. Terzo posto per Salomé Kora in 11’’33. Tra gli uomini, successo di Silvan Wicki (10’’22) davanti ad Alex Wilson (10’’39) e Pascal Mancini (10’’47).