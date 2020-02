Il Campionato ticinese individuale non lo aveva mai vinto. Ma non possiamo certo domandarci, sfruttando la famosa locuzione manzoniana, «Rodoni, chi è costui?»

Perché Luca Rodoni ha un curriculum straordinario. Basti ricordare il filotto dei sette titoli nazionali conquistati finora. Tre nella disciplina individuale: a Pregassona nel 1998, a Chiasso nel 2002 e a Locarno nel 2004. Tre nella disciplina coppia: a Grenchen con Remo Genni nel 1999, a Pregassona ancora con Remo Genni nel 2003 e a Berna con Valentino Ortelli lo scorso anno. E uno in terna a Dietikon, sempre lo scorso anno, con Valentino Ortelli e Luca Lorenzetti.

Domenica, a Chiasso, Luca Rodoni è stato autore di una cavalcata fantastica portata a termine dopo tutta una serie di ottime prestazioni. Uscito dalle eliminatorie di Riva San Vitale, ha dovuto ricorrere all’intera sua classe per respingere gli assalti dei successivi avversari: 12 a 11 su Marco Albertini, 12 a 10 sui Aramis Gianinazzi, 12 a 11 su Alessandro «Tano» Solcà, 12 a 6 su Luigi Larghi e per finire 12 a 3 su Alessandro Eichenberger. Partite (quasi) tutte combattute fatta salva la finale nella quale il giovane talentuoso portacolori dell’Ideal di Coldrerio, uscito da una semifinale di straordinaria intensità ed emozione giocata contro Maurizio Dalle Fratte, si è arreso subito ...accontentandosi, si fa per dire, della medaglia d’argento.