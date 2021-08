L’oro maschile è già stato assegnato allo statunitense Xander Schauffele. Grazie al successo a Tokyo, il 27.enne di San Diego ha fatto un passo avanti nel ranking mondiale, dove ora è quarto dietro allo spagnolo Jon Rahm e ai connazionali Dustin Johnson e Collin Morikawa, quest’anno vincitore al British Open. E le donne? Sono ancora in lotta per le medaglie con la statunitense Nelly Korda, che a metà gara sembra lanciata verso quella più pregiata (129/67 62). Non male finora le due elvetiche in gara: 27. Albane Valenzuela (140/71 69) e 44. Kim Métraux (144/74 70).

L’interesse cresce

Il golf non è sport di tradizione olimpica. Eppure sembra comunque suscitare un certo interesse nel mondo dei cinque cerchi. Quali le impressioni di Gianluca Patuzzo, capitano della Swiss PGA? «La prima apparizione...