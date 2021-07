Ad Atlanta, il velocista basilese Alex Wilson ha battuto il record europeo dei 100 m correndo in 9’’84. L’elvetico ha migliorato di 2 centesimi il primato continentale condiviso dal portoghese Francis Obikwelu e dal francese Jimmy Vicault, polverizzando il suo precedente personale di 10’’08. La gara è ancora in attesa di omologazione da parte della Federazione europea. Il renano ha approfittato delle perfette condizioni atmosferiche, con temperature intorno ai 30 gradi e un vento favorevole tra i 1,9 e 1,8 metri al secondo. In seguito, sullo slancio, ha pure battuto il suo record nazionale sui 200 in 19’’89, migliorando il 19’’98 stabilito a fine giugno a La Chaux-de-Fonds