Battuta 3-1 venerdì dalla fortissima Slovacchia, dominatrice del Gruppo E, nella sfida di ritorno valida per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo, la Svizzera ha superato per 3-2 (25-21 21-25, 25-21, 22-25, 7-15) la Romania. A Ploiesti gli uomini di Mario Motta dovranno ora conquistare la posta piena contro l’Albania domenica (inizio ore 19) per sperare. Infatti si qualificheranno alla fase finale, prevista dal 1 al 19 settembre in Polonia, Repubblica Ceca, Finlandia e Estonia, le squadre vincitrici dei rispettivi gruppi e le cinque migliori seconde su sette.