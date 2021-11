Noè Ponti ha realizzato un nuovo record svizzero nella seconda giornata del meeting internazionale a Bolzano. Il locarnese, che ha nuotato in 50’’81, ha migliorato di un centesimo il suo primato sui 100 m delfino in vasca corta che risaliva al 2019. Grazie a questa prestazione il ticinese ha chiuso la gara al 2. posto dietro all’italiano Simone Stefani. Ponti si è inoltre imposto nei 100 m misti in 54’’74 ottenendo il suo miglior personale. Da annotare infine che nel meeting di Zagabria Antonio Djakovic ha firmato due successi con tanto di primati personali: 3’40’’33 nei 400 m stile libero e 1’43’’38 nei 200 m stile libero.