L’emergenza coronavirus, ha spiegato il Comitato olimpico americano, obbliga gli organizzatori di Tokyo 2020 ad una sola scelta possibile: il rinvio. 1780 dei circa 4 mila atleti interrogati dall’USOPC ha spiegato che se le Olimpiadi si svolgessero nelle date stabilite, dal 24 luglio al 9 agosto, l’equità sportiva non sarebbe garantita. Circa il 65% di loro invece ha affermato che la preparazione per i Giochi è stata fortemente perturbata dalle misure restrittive varate dalle autorità per fronteggiare la pandemia, mentre il 25% ha dichiarato addirittura di non potersi allenare del tutto. Circa due terzi degli sportivi interrogati, infine, teme che cercare di allenarsi per Tokyo 2020 possa mettere in pericolo la salute degli atleti e di chi sta loro attorno.