Dopo calcio e hockey si ferma anche il basket svizzero. Il comitato esecutivo di Swiss Basketball, riunitosi giovedì mattina, ha deciso di sospendere con effetto immediato i massimi campionati maschile e femminile, oltre alla serie B maschile. E anche la Coppa Svizzera. Lo stop è valido sino al 15 marzo, data che vedrà il Consiglio federale pronunciarsi sull’estensione o meno delle misure restrittive legate all’emergenza coronavirus. «Alla luce delle ultime raccomandazioni del Consiglio federale e delle direttive emanate, preferiamo non prendere rischi inutili» ha precisato il presidente di Swiss Basketball Giancarlo Sergi. Quest’ultimo ha comunque auspicato decisioni più uniformi tra cantoni e condizioni più chiare. Nel weekend non si giocherà dunque la sfida dell’Elvetico tra Lugano-Swiss Central. Stesso discorso per la semifinale di Coppa Svizzera tra Boncourt-Massagno, che si sarebbe dovuta disputare nel Giura.