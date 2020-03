Una riunione d’urgenza tra i club della Swiss Basket League maschile e femminile, tenutasi questa sera, ha decretato all’unanimità la fine delle competizioni di pallacanestro nel nostro Paese per questa stagione: i campionati nazionali e la Coppa Svizzera (che vedeva la SAM Massagno in semifinale) non proseguiranno. «La discussione è stata molto costruttiva, i presidenti erano coscienti che il nostro sport avrebbe dovuto rispondere al meglio alle misure decise dalle autorità», ha detto il presidente della federazione cestistica elvetica Giancarlo Sergi.