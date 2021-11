Noè Ponti, terzo ai Giochi olimpici sui 100 m delfino, ha spazzato via il primato nazionale sui 200 m delfino ai campionati svizzeri in vasca corta a Sursee. Durante le batterie, il ticinese ha migliorato il record di Jérémy Desplanches di 2’’4, portandolo a 1’51’’57, e in finale il 20enne ha colmato la distanza in 1’51’’18.